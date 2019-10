POYSDORF Seit seiner Kindheit ist Helmut Messinger als Ministrant und später als Mesner in der Pfarre Poysdorf tätig. So wurde auch die Bestattung Gloss auf ihn aufmerksam, ersuchte ihn, die Parten auszutragen und als Sargträger tätig zu werden. Seit 1986 ist Helmut Messinger auch Totengräber in der Großgemeinde Poysdorf und in Falkenstein.

Bis zu seiner Pensionierung 2019 hat er rund 1.200 Gräber ausgehoben und die Menschen so auf ihrem letzten Weg begleitet. „Am schwierigsten ist das Graben mit der Hand in Ketzelsdorf und in einem Teil des Poysdorfer Friedhofs mit seinem schweren, wasserundurchlässigen Lössboden“, erzählt der erfahrene Totengräber aus seiner Arbeit.

„Ich sehe es immer mehr als ein Werk der Barmherzigkeit, Menschen einen letzten Dienst zu erweisen!“ Helmut Messinger, Totengräber in Poysdorf

Natürlich war es von Beginn an auch eine Arbeit, um für ihn als kleinen Bauern, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. „Ich sehe es immer mehr als ein Werk der Barmherzigkeit, Menschen einen letzten Dienst zu erweisen.“ Das sei auch das Schöne an dieser Arbeit: „Menschen einen Dienst zu erweisen und sie auch auf diesem oft schweren Weg begleiten zu dürfen. Wir reden miteinander, wie sie es haben wollen, gehen auf ihre Wünsche ein und begleiten sie so auf dem Weg der Trauer“, so Messinger.

Als Vorbeter bei den Totenandachten ist Helmut Messinger aber noch in dieser Trauerphase ein wichtiger Begleiter.

Sehr schön war für ihn immer, wenn sich die Schüler der Volksschule im Zuge des Projektes „Hospiz macht Schule“ über die Arbeit eines Totengräbers erkundigen und große Wertschätzung dabei zeigen, erzählt Helmut Messinger.

Mit seinem Sechziger hat Helmut Messinger diese beschwerliche Arbeit heuer beendet.

Seitdem übernahm die Aufgabe als Totengräber sein Bruder Manfred Messinger als Mitarbeiter des Bauhofs der Stadtgemeinde Poysdorf. Jetzt wird nicht mehr händisch gegraben, jetzt kommt der Kleinbagger der Stadtgemeinde zum Einsatz.