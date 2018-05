Bürgermeister Thomas Grießl freute sich, „Sonne International“ und seine Arbeit näher kennen zu lernen. Die von Erfried Malle 2002 gegründet Gemeinschaft setzt sich für Bildung von Kindern besonders ein. So liegt ihnen der Bau von Schulen in Bangladesh besonders am Herzen. „Hier errichten wir Dorfschulen die dann sobald wie möglich in die selbstständige Verwaltung von örtlichen Organisationen übergeben werden“, betonte Beirat Andreas Rath der „Sonne International“ näher vorstellte. Bisher konnten wir bereits 20 derartige Schulen bauen. Er wies auch darauf hin, dass auch mit Bildungs-Patenschaften geholfen werden kann.

Nach einem tollen Golftag wurde auf der Terrasse des Hotel Veltlin gefeiert und auch mit Tombola und Versteigerung noch weiter Geld für den guten Zweck gesammelt. Ein Dankeschön galt auch Vermouth Burschik für den Apertif und den Winzern Taubenschuss und Schwarz für den Tischwein.