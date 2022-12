Benefiz: Wunschzettel holen und Herzenswünsche erfüllen

Als der große Christbaum am Dreifaltigkeitsplatz entzündet wurde, brachte das Wetter leichte winterliche Stimmung.

Gleichzeitig gab es den Benefizpunschstand der Sparkasse zur Unterstützung der Herzenswünsche, einer Aktion, die von den NÖ Sparkassen gemeinsam mit Hilfsorganisationen wie Hilfswerk, Kolping, Volkshilfe, Pfarre und Bewegung Mitmensch durchgeführt wird.

Es geht dabei um Weihnachtsgeschenke im Wert von ca. 30 Euro für bedürftige Menschen. Den Wunschzettel der Kinder kann man sich am Christbaum in der Sparkasse holen, dann das gewünschte Geschenk kaufen, hübsch verpacken und bis 16. Dezember wieder in die Sparkasse bringen. Von dort aus wird es verteilt.

