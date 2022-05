Poysdorf Betreuung und Pflege: Freiwillige sind eine wichtige Ressource

Gregor Kopa (Heimleiter), Zoe Bednar (FSJ) und Tanja Glander (Pflegedienst- leitung). Foto: Werner Kraus

M it dem Freiwilligen Sozialen Jahr erhalten Einrichtungen in Poysdorf Unterstützung in ihrer Arbeit.

Im Urbanusheim sind seit 2016 Teilnehmer des Freiwilligen Sozialen Jahres im Einsatz. Diese sind eine willkommene Ressource und Verstärkung im Haus. Eingesetzt werden sie vor allem in der Beschäftigung der Bewohner, in enger Zusammenarbeit mit der Seniorenbetreuung. Zusätzlich sind sie eine Unterstützung für die Hausgemeinschaften und kümmern sich um unterschiedliche Aufgaben auf den Stationen wie Unterstützung beim Vorbereiten des Frühstücks oder bei der Durchführung von Aktivitäten und Veranstaltungen. Derzeit sind mit Zoe Bednar und Isabella Schlemmer zwei Freiwillige im Urbanusheim im Einsatz. „Ich finde das Freiwillige Soziale Jahr sehr wichtig, weil man sich ein gutes Bild zur Pflege machen kann", sagt erzählt Zoe Bednar: „Es bietet eine gute Chance, sich ein Bild über diese Berufe zu machen und hilft mir persönlich bei der Entscheidungsfindung. Ich habe bereits die ersten Aufnahmetestungen für die Pflegefachassistenz-Ausbildung positiv absolviert." Ingrid Lester vom Pflege und Betreuungszentrum Laa ist überzeugt, dass junge Erwachsene, die sich für ein FSJ entscheiden sozial interessiert und engagiert sind: „Besonders begehrt sind die Fähigkeiten der FSJ-Jugendlichen im Bereich Digitalisierung".

