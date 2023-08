Poysdorf Bubblesparty: „Sprudel ist Weibersache“

Mit „Bubbles, Beats & Bites“ haben die Poysdorfer Winzerinnen einen Abend für das prickelnde Angebot Poysdorfs auf die Beine gestellt. Foto: Christian Korschan

300 Damen und Herren, in Pink and White gekleidet, feierten am Freigelände des Vino Versums bei „Bubbles, Beats & Bites – Sprudel ist Weibersache“.

Poysdorfs Winzerinnen bieten alljährlich ein Event für Sprudelliebhaber und -liebhaberinnen: „Bei der Bekleidung wird pink oder weiß bevorzugt, aber eigentlich ist alles erlaubt, was Freude macht“, betont Karin Korschan, welche gemeinsam mit 14 Winzerinnen das Fest alljährlich organisiert. Vielfältig ist das prickelnde Getränkeangebot in Poysdorf. Ob Frizzante, Sekt, Pet-Nat oder Cider - alle Bubbles wurden hier im Freigelände der Wein- und Traubenwelt „Vino Versum“ präsentiert. Für prickelnde Cocktails sorgte Sarah Rieder, die es mit ihren Cocktailkreationen an der Tourismusschule in Retz bis zur Vize-Europameisterin gebracht hat. Auch die Musik war weiblich: DJane Colette lieferte den Beat. Die Weinzeit des Kolpinghauses sorgte für die pikanten kulinarischen Bites und das Weincafé Eisenhuthaus ergänzte dazu mit dem reichhaltigen süßen Angebot. Wie gut „Bubbles, Beats & Bites“ bereits etabliert ist, zeigte der Kartenvorverkauf - innerhalb kürzester Zeit, lange vor der Veranstaltung, war das Event ausverkauft. Bürgermeister Josef Fürst gratulierte den Winzerinnen zu dieser großartigen Veranstaltung, welche in einer liebenswert schrägen und originellen Art zeigt, dass Poysdorf die Sekthochburg Österreichs ist.