Bücherbox am Campingplatz

Rita und Friedrich Pemsel kennen Bücherecken aus vielen Hotels. So sagten sich der Campingwart und seine Gattin: Das wäre doch was für unseren Veltlinerland-Campingplatz. Gemeinsam setzten sie die Idee mit Büchern zum schnellen Ausleihen im Sanitärgebäude um.

„Bereits in den ersten Tagen wurde es sehr gut angenommen“, betont der für den Campingplatz zuständige Stadtrat Hans Peter Vodicka. Für Bürgermeister Josef Fürst ist es eine gute Möglichkeit, Menschen fürs Lesen zu begeistern und ihnen einen niederschwelligen Zugang zur Bibliothek zu ermöglichen.

Derartige Bücher zum Mitnehmen gibt es mittlerweile bereits in der Weinleselaube in der Kellergstetten, im Urbanusheim aber auch in der Bücherbox beim Weinhotel Rieder. Angeboten werden die sogenannten Flohmarkt-Bücher. Sie dürfen mitgenommen oder getauscht werden und oft bringen die Leser auch ihre Bücher, die sie nicht mehr benötigen, für andere Camper zu lesen mit. „Lesen macht Freude und sorgt auch am Campingplatz für Entspannung“, ist Bibliothekarin Rita Pemsel überzeugt: „Sobald wir einen kaputten Weinkühlschrank mit Glastür bekommen, wollen wir mit der Campingbücherbox ins Freie gehen. Durch die Glastür wäre er gut einsehbar und die Weinkühlschrankbox schützt die Bücher trotzdem vor Regen.“

Urlauber, die länger hier sind, können natürlich auch die Bibliothek in Poysdorf mit den aktuellsten Büchern besuchen und sich Lesestoff zum Wohnwagen mitnehmen. Daher werden an der Campingplatz-Bücherbox auch deren Öffnungszeiten angebracht sein. Der Veltlinerland-Campingplatz, er gehört zu den schönsten Plätzen Niederösterreichs, ist auch im Herbst sehr gut besucht.