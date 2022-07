Bürgermeister will Gesprächsbasis mit allen

Werbung

„Wir werden den erfolgreichen Poysdorfer Weg, die engen Zusammenarbeit, fortsetzen“, betonte der neugewählte Bürgermeister Josef Fürst (ÖVP). Er hatte bereits vor der Gemeinderatssitzung Gespräche mit den beiden Fraktionsführern, Stadtrat Hans Peter Vodicka von der SPÖ und Bundesrat Michael Bernard von der FPÖ. Beide betonten, dass Poysdorf einfach im Mittelpunkt der Gemeindearbeit stehen müsse.

Bürgermeister Josef Fürst wurde ebenso wie sein Vizebürgermeister David Jilli einstimmig gewählt. Die Beliebtheit von Stadtrat Clemens Wiesmann zeigte auch die bei der Gemeinderatssitzung anwesende Altruppersdorfer Delegation unter der Führung von ÖVP Obfrau Beate Leitner. Auch er erhielt das einstimmige Votum des Gemeinderates.

Thomas Grießl wird als Gemeinderat weiterhin mitarbeiten und betonte, dass er mit Leib und Seele Bürgermeister aber auch Vermessungstechniker war. Der Aufbau des eigenen Ingenieurbüros für Vermessungstechnik in Poysdorf brauche nun seine volle Kraft, hob Grießl hervor.

Bürgermeister Josef Fürst dankte Grießl für drei Jahre Vizebürgermeister und acht Jahre als Bürgermeister. In dieser Zeit konnte viel in die Infrastruktur, wie die Wasserversorgung, aber auch in den Tourismus investiert werden. „Thomas war immer bemüht, in allen Orten Schritte zu setzen und für die Menschen da zu sein“, betonte sein Nachfolger Fürst. Ein Danke geht auch an Amtsleiter Christian Neumayer und sein ganzes Team im Rathaus für die ausgezeichnete Zusammenarbeit.

Stadtrat Hans Peter Vodicka hob die gute Gesprächsbasis mit Thomas Grießl hervor. So konnte alles immer wieder ausdiskutiert werden, betonte Vodicka. Josef Fürst ist der sechste Bürgermeister in Vodickas Gemeinderatskarriere. Auch mit ihm und seinem Vizebürgermeister bestehe diese Gesprächsbasis, hob der SPÖ Vorsitzende hervor.

