Die Sänger kommen aus über 20 Orten des Weinviertels und treffen sich wöchentlich im Stammgasthaus Olschnegger in Ungerndorf zur Probe.

Am Samstag, den 13. Oktober präsentierte sich der Chor im Poysdorfer Reichensteinhof. „Der Chor hat sich in den letzten zwei Jahren sehr gut weiterentwickelt, was auch allen Sängern große Freude macht“, betonte der Obmann. Ein Dankeschön galt unter anderem Martina Brüger, die für den herbstlichen Schmuck des Reichensteinhofes sorgte.