Heuer gibt er mit dem Chor und dem Orchester seine Abschiedstournee. Zwei Konzerte am 27. Oktober um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum Ladendorf und am Sonntag, den 11. November um 18 Uhr in Ringelsdorf stehen noch am Programm.

Das Konzert in Poysdorf stand ganz im Zeichen der Hits von Boney M und den Les Humphries Singers. Seiler wurde von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit der goldenen Medaille für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich ausgezeichnet. Unter den Gästen befanden sich auch Stadtrat Josef Fürst und Karl Bergauer.