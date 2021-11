Corona-Welle in der Weinstadt

„Bei uns gibts keinen großen Corona-Cluster, sondern viele verschiedene, keine Infektionsherde“, sagt Poysdorfs Bürgermeister Thomas Grießl: Er ist einer von knapp 50 Poysdorfern, die derzeit an Covid-19 erkrankt sind: „Ich kenne von den Erkrankten gerade mal zehn.“

Eine kommende Erkrankung merkte Grießl bei der Rückfahrt aus der Partnerstadt Dettelbach. Am Abend machte er einen Antigen-Test, der war negativ. Trotzdem ging er am Montag dann nicht ins Rathaus. Und das war gut so, denn am Nachmittag waren die Tests dann positiv: „Wäre ich ins Amt gegangen, wäre jetzt das ganze Rathaus in Homeoffice oder Absonderung“, sagt der doppelt geimpfte Bürgermeister.

Infiziert dürfte er sich bei einem Gemeindemitarbeiter haben, bei der Dettelbach-Reise gab es dann auch einen positiven Fall, mit dem hatte Grießl aber keinen Kontakt.

Positive Fälle gibt es in Poysdorf derzeit auch im Kirchenchor: „Aber ein großer Cluster ist das nicht“, sagt Grießl.

Wie geht es jetzt weiter? Ab 4. November kann sich Grießl freitesten, was er auch machen wird. Drei Tage lang hatte er starke Symptome. In einer Stellungnahme auf der Gemeindehomepage rief er zur strikteren Einhaltung der Hygienemaßnahmen auf, außerdem will er das Impfen in der Gemeinde weiter forcieren. Das sei der einzige Schutz vor schweren Krankheitsverläufen.