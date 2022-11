Dem Forscher Franz Thiel auf der Spur

Am 28. Oktober 1972 verstarb der wohl bedeutendste Heimatforscher Poysdorfs, Oberlehrer Franz Thiel. Zum 50. Todestag wurde mit einer Sonderbriefmarke und einem Jubiläumsabend im Reichensteinhof seiner gedacht.

Das Saxofon-Ensemble der Musikschule Poysdorf unter Andreas Schacher sorgte für die musikalische Umrahmung des Abends. Franz Thiel hat unzählige Publikationen zu einer Vielzahl von Themen aus der Region veröffentlicht. Johannes Rieder und Wolfgang Paar haben, unterstützt von rund 40 Helfern, alles zusammengetragen und in den Computer getippt, um für alle lesbare Dateien daraus zu machen.

Insgesamt sind derzeit 627 Berichte bekannt, die sich auf das nördliche Weinviertel beziehen. Rund 180 beziehen sich auf Thiels frühere Heimat, Frankstadt in Nordmähren. Stadträtin Sabine Lenk dankte allen, die mitgearbeitet haben.

Arthur Stögmann vom Hausarchiv des Fürsten Liechtenstein war ebenfalls nach Poysdorf gekommen, denn Franz Thiel forschte sehr stark in diesen Archiven. Detlev Gamon, der wertvolle Unterlagen beigetragen hat, animierte Johannes Rieder und Wolfgang Paar bei der Übergabe der Unterlagen mit den Worten „macht’s was draus“. Er beschäftigt sich aber auch mit dem Lebenslauf des Heimatforschers.

Sammlung stammt aus vielen Quellen

Vor allem die Publikation seiner Forschungen ist der große Verdienst von Franz Thiel. So hat er sehr viel in der 1945 verbrannten Gemeindechronik geforscht. Der Poysdorfer Emmerich Ebinger, der eng mit Heinrich Schöffmann vom Weinlandmuseum in Asparn zusammenarbeitete, war eine sehr gute Fundquelle zu Thiels Arbeiten. Der Poysdorfer Johann Steyrer hat in seiner persönlichen Chronik ebenfalls die Berichte von ihm gesammelt.

Auch Egon Englisch, der die Sonderbriefmarke herausbrachte, hatte einen historischen Fundus mit Unterlagen von Franz Thiel. Viel ist auch der Bedienerin der Familie Chyna zu verdanken. Sie war im Haushalt des Witwers Franz Thiel tätig und trug alles, was er wegwerfen wollte, auf den Dachboden der Familie Chyna. Zum Jubiläum präsentierte Wolfgang Paar die Homepage www.franzthiel.at , die mit Unterstützung der HAK Mistelbach aufgebaut wurde. Die Unterlagen sind aber auch in der Poysdorfer Topothek sowie in einer Sonder-Topothek Franz Thiel abzurufen. Johannes Rieder schlug vor, eine Gasse nach diesem großen Heimatforscher Poysdorfs zu benennen.

