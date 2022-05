Die Musikschule feiert 50 Jahre

Werbung

Gleich nach der Bildung der Großgemeinde Poysdorf am 1. 1. 1972 wurde am 15. Jänner die Gründung der Musikschule Poysdorf im Gemeinderat beschlossen, erzählte NÖ Landtagspräsident Karl Wilfing. Franz Kleibl, Adi Hammer, Johann Ableitinger und Johann Tiwald waren die ersten Lehrer, die insgesamt 21 Schüler unterrichteten. Direktor war Walter Ohnhäuser. Ihm folgten Johann Ableitinger und Reinhold Nowotny sowie Richard Jauk als Musikschuldirektoren.

Heute hat die Musikschule Poysdorf 363 Schüler und 24 Lehrer. Vizebürgermeister Josef Fürst berichtete, dass die Schule aufgrund ihrer Qualität als erste im Bezirk Mistelbach vom Ministerium die Bewilligung des Öffentlichkeitsrechtes erhalten hat. Bürgermeister Thomas Grießl führte auch den neuen Standort mit den modernen Unterrichtsräumen in der ehemaligen Hauptschule Wienerstraße als wesentlichen Beitrag zum Erfolg ins Treffen.

Michaela Hahn, Geschäftsführerin des NÖ Musikschulmanagements, hob die großartigen Beiträge beim Jubiläumskonzert hervor. Das Konzert zeige, dass von Musikschuldirektor Richard Jauk und seinem Team ausgezeichnete Arbeit geleistet werde. Die ersten Lehrer und Direktoren sind sicherlich stolz, was sich in den 50 Jahren hier entwickelt hat.

Die Musikschule stellt auch einen wichtigen Nährboden für die Blasmusikkapellen in Poysdorf und der ganzen Region dar. Von der musikalischen Früherziehung über die Bläserklasse in der Volksschule und der NÖ Mittelschule bietet die Musikschule mit einer großen Vielfalt an Instrumenten ein breit gefächertes Angebot. Auch Tanz kann gelernt werden und war beim Jubiläumskonzert vertreten. „Musik ist Lernen für das Leben!, betonte Bürgermeister Thomas Grießl, der vom Zusammenspiel in der Gemeinschaft bis zur Persönlichkeitsbildung durch Auftritte noch viele positive Faktoren eines Besuchs in der Musikschule hervorhob.

Zuletzt gab es eine große Torte, die im Anschluss beim gemütlichen Beisammensein im Hof verspeist wurde.

