„Warum kommst du heute in die Schule?“, fragte ein Kind Pfarrer Bernd Kolo. Als er sagte, dass er wegen dem Vierziger der Direktorin Maria Aicher-Kandler da ist, meinte das Mädchen „Psst du darfst aber nichts sagen“.

So still und heimlich wurden das Geburtstagsgeschenk vorbereitet und das Lied von den Kindern gemeinsam mit ihren Lehrerinnen geprobt. Als dann Direktorin Aicher-Kandler von ihrer Stellvertreterin Renate Huber-Hienert in den Turnsaal geleitet wurde, strahlten ihre Augen beim kräftig gesungenen Geburtstagslied und bei der Enthüllung der großen Laterne.

Bürgermeister Thomas Grießl dankte Maria Aicher-Kandler für die gute Zusammenarbeit. Vizebürgermeister Josef Fürst, der beruflich eng mit der Schule verbunden ist, würdigte das Geburtstagskind als großartige Pädagogin und engagierte Führungskraft.