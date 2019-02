Es wäre ein dummer Zufall, wenn es sich nicht um Brandstiftung handeln würde, heißt es aus Polizeikreisen: Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen rund um die drei Brände in leerstehenden oder landwirtschaftlichen Gebäuden seit November im Raum Poysdorf.

Derzeit laufen die Einvernahmen von Personen, die bei den Bränden dabei waren: Zeugen, Feuerwehrleute, „alles nicht zwingend Verdächtige, sondern auch Zeugen“, sagen Ermittler: „Man schaut sich an, wer bei den Bränden dort war.“

Brand 1 in Wetzelsdorf: Am 31. Oktober brannte eine Scheune ab, im Einsatz waren sieben Feuerwehren. | FF Poysdorf

Der erste verdächtige Brand hatte sich am 31. Oktober ereignet: Damals brannte ein Stadel in Wetzelsdorf ab. Am 31. Dezember folgte ein Brand in Ketzelsdorf: Wieder war ein Stadel Schauplatz des Einsatzes. Der letzte Brand in dieser Serie: Am 26. Jänner brannte in Walterskirchen ein seit Jahren leerstehendes Haus ab. Spätestens nach diesem Einsatz wurden Vermutungen laut, wie eine Brandquelle in dieses Haus kommen hätte können, ohne dass sie mutwillig eingebracht worden wäre. Bei allen drei Bränden wurde niemand verletzt, eine Schadenssumme ist noch nicht bekannt.

Hinweise gesucht

„Wir ermitteln in alle Richtungen“, heißt es aus der Polizei, Brandstiftung sei aber sehr wahrscheinlich: „Darauf deuten die Spuren an den Brandobjekten hin“, sagt ein Sprecher des Landeskriminalamtes.

Zusätzlich zu den einvernommenen Zeugen sucht die Polizei weiter nach Hinweisen, die zur Ergreifung des Täters führen können: 059133 3272-100.