Ein Danke für Rudi Weiß

11.500 Tage, 18.000 Unterrichtsstunden, 400 Konferenzen und 120 gestaltete Feiern, das waren 30 Jahre Rudi Weiß in der Fachschule Poysdorf.

Mit Religionslehrer, Lebensberater und Lyriker Rudi Weiß wurde vergangene Woche einer der kreativen Köpfe der Schule in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Schulleiterin Katharina Feichtinger-Ziniel erzählte, dass Rudi Weiß 1992 als Religionslehrer in den Fachschulen Mistelbach und Poysdorf begann und für 30 Jahre mit einem lebendigen Religionsunterricht und dem Wahlpflichtfach Persönlichkeitsbildung der Schule erfolgreich seinen Stempel aufdrückte.

Für kreative Aktionen bekannt

Auch mit kreativen Aktionen war Rudi Weiß in Niederösterreichs Fachschulkreisen bekannt und so wurde er 2000 auch in der LAKO tätig, um zum Beispiel die Landesschulwallfahrt oder auch den Kreativpreis ins Leben zu rufen. Die Vogelscheuchen auf der Straße Richtung Mistelbacher Wald waren dabei für Rudi Weiß das Highlight.

Auch Bürgermeister Thomas Grießl dankte Rudi Weiß für die vielen Aktivitäten in Poysdorf und hob hier auch seine literarischen und fotografischen Künste hervor. Auch seine Arbeit in der Familienberatungsstelle, sowie seine große Hilfsbereitschaft fand hier Erwähnung.

Die Klassensprecher hatten für Rudi Weiß kreativ gestaltete Hände bereit. Danke sagte auch Stefanie Teix vom Absolventenverband, der gemeinsam mit Rudi Weiß für das Schulhof Open Air und das Kabarett im Turnsaal verantwortlich war. Zum Abschluss dankte Weiß Lehrerkollegen und Schülern, denn ohne ihre Begeisterung und Unterstützung wären viele Projekte in der Schule nicht umsetzbar gewesen.

Der musikalische Schulwart Gerhard Rührer und die extra aus der Karenz zurückgekehrte Kollegin Katharina Jüttner hatten für Rudi Weiß „Let It Be“ von den Beatles mit einem neuen auf Rudi Weiß passenden Text versehen. Mit dabei auch seine Nachfolgerin als Religionslehrerin Sigrid Ezelsdorfer.

