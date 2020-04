Das Gebet begleitete der Passionszyklus in der Kapelle des Vorarlberger Künstler Lothar. A. Heinzle.

Der Kreuzweg wurde 1993 von Kardinal Christoph Schönborn für eine Ausstellung in St. Stephan in Auftrag gegeben. 1999, nach der Neugestaltung der Kapelle in der Brunngasse, kam er nach Poysdorf. Er wurde durch das Land Niederösterreich angekauft und für die Passionskapelle in Poysdorf zur Verfügung gestellt. Die Bildplatten in einer alten chinesischen Wachstechnik tragen das T-Kreuz, das von Bild zu Bild breiter wird, bis der Balken das ganze Bild bedeckt. Der Künstler ritzte Bibelworte zur Station passend in das Wachs, die aber oft es auf den zweiten Blick zu lesen sind. So ist der Passionszyklus sehr meditativ zu betrachten.

Ergänzend hat Heinzle Weinstock und Stacheldraht als Symbol für den leidenden Christus verwendet. Dies bekam dann gerade durch den doch sehr zeitnahen Fall des Eisernen Vorhanges auch eine regionale Bedeutung. Um hier ein harmonische Gesamtbild der Passionskapelle zu ermöglichen wurden der Künstler ersucht, auch den Altar, den Ambo, den Tabernakel und das Glasfenster zu gestalten. "Die Passionskapelle in der Brunngasse ist ein Ort, den man nach der Coronavirus Krise besuchen sollte. Bis dahin geht es leider nur wie hier via Livestream", sagt Pfarrer Kolo.