„Derzeit verzeichnen wir noch nicht viele Absagen“, erzählte Susanne Derler von der Poysdorfer Tourismusstelle: „Aber das kann sich natürlich bei länger andauernder Corona-Krise rasch ändern.“

Voll erwischt hatte es die Gastronomie und Hotellerie schon vor dem verordneten Schließen der Lokale. Egal ob im Kolpinghaus oder im Hotel Neustifter, am Golfplatz, überall hagelt es Absagen. Geburtstagsfeiern und andere Familienfeiern kommen nicht zustande und werden verschoben, auch das wirtschaftliche Leben ist ausgesetzt und kaum ein Geschäftsessen verirrt sich ins Gasthaus. So gibt es in der Gastronomie kaum Arbeit, erzählt der Winzer und Gastronom Karl Neustifter noch letzte Woche.

Ohne Einnahmen ist es nicht möglich, Mitarbeiter zu bezahlen. „Wir müssen daher die Mitarbeiter kurzfristig stempeln schicken“, sagt Neustifter. Dabei hatte das Jahr so gut begonnen. Im Hotel und im Restaurant gab es sehr viele Anfragen und Buchungen. Auch der Golfplatz Veltlinerland Poysdorf ist gesperrt.

Den positiven Beginn bestätigt auch Susanne Derler vom Poysdorf Tourismus. „Wir fanden bei den Tourismusmessen für das Rad- und Wanderparadies Poysdorf großes Interesse. Besonders Kleingruppen wollen E-Bikes ausborgen, um mit Freunden oder Firmenkollegen durch das Weinviertel, rund um Poysdorf, zu radeln.“ Auch im Bustourismus herrschte großes Interesse.

„Allgemein geht das Urlaubsverhalten derzeit stärker auf bodengebundene Reisen im Inland“, hob Bürgermeister Thomas Grießl hervor. Mit dem sanften Tourismus rund um Wein, Kellergassen, Rad und Wandern liegen wir voll im Trend betonte Grießl. Die Menschen wollen ein Stück fortfahren und entspannen.