Engagierter Rot-Kreuzler feierte seinen 70er

Seitens der Bezirksstelle gratulierte Bezirksstellenleiter Stv. Thomas Nestler, denn Andreas Grohmann war in seiner aktiven Zeit vom Bezirksstellenkassier-Stellvertreter über den Mannschaftsvertreter und Mitglied des Wahlkomitees bis zum Poysdorfer Ortsstellenleiter in vielerlei Funktionen tätig. Das Besondere: 25 dieser 43 Jahre begleitet ihn schon seine Gattin Elfriede erfolgreich bei der Rot-Kreuz-Arbeit. Auch heute noch kümmern sich die beiden als Hausverwalter fürsorglich um die Poysdorfer Rot-Kreuz-Dienststelle und organisieren seit Jahrzehnten die Blutspendeaktionen.

Walter Meisl, der Bezirksobmann des Kriegsopfer- und Behindertenverbandes, erledigte die Gratulation telefonisch, da er sich derzeit auf Reha befindet. Andreas Grohmann ist als Zivilbehinderter Obmann des Poysdorfer KOBV. Bürgermeister Josef Fürst würdigte Andreas Grohmann als Zivilschutzbeauftragten in Poysdorf. Diese Aufgabe erfüllte er 17 Jahre gemeinsam mit Karl Leisser. Aus Verantwortungsbewusstsein ist er nicht gemeinsam mit ihm gegangen, sondern sorgt für einen geordneten fließenden Übergang, bis Stadtrat Clemens Wiesmann und Ortsvorsteher Albert Czezatke ihre Ausbildung abgeschlossen haben und die Funktion übernehmen können.

Josef Fürst betonte, dass die Grohmanns ein großes soziales Engagement haben und dort helfen, wo sie gebraucht werden. So sind sie auch bei Essen auf Rädern mit dabei. Der Bürgermeister wünscht Andreas und Elfriede Grohmann Gesundheit und auch noch viel Freude in der Familie und beim E-Bike Fahren, was eigentlich täglich bei den beiden am Programm steht.