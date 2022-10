Es fängt beim Vorlesen an: Bücherei als Treffpunkt

Das halbjährliche Hauptregionstreffen der Weinviertler Bibliotheken fand in der neuen Mittelschule in Poysdorf statt.

Bürgermeister Josef Fürst hob die sehr zentral gelegene, gut ausgestattete Bibliothek der Schule hervor, welche auch eng mit der öffentlichen Bibliothek in Poysdorf kooperiert. Auch der für Bibliotheken zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko war gekommen und bezeichnete die 260 Bibliotheken als einen Ort der Begegnung und der Kommunikation, aber auch als wertvollen Rückzugsort. Er dankte den 1.750 meist ehrenamtlichen Mitarbeitern für die wertvolle Arbeit in der Gesellschaft.

Ursula Liebmann von der Servicestelle hob hervor, dass die generationsübergreifende Arbeit – Jung und Alt zusammenzubringen – zum Jahresmotto in Niederösterreich gewählt wurde.

An Hand von Best praktice Beispielen wurde aufgezeigt, was alles an kreativen Ideen möglich ist, um in den Begegnungsort Bibliothek einzuladen. Vom Erzählcafé, über Kooperationen mit Vereinen bis hin zu Spielenachmittagen und Literaturprojekten reichten die Vorschläge. „Es ist aber auch ein Platz ohne Konsumzwang, also ein überdachter Dorfplatz für alle, von Kindern bis zu den Senioren“, betonte Gerhard Sarman vom kirchlichen Bibliothekswerk.

Wichtig ist, dass Eltern durch Vorlesen die Sprachkompetenz steigern. Ludwig Schleritzko spricht da aus eigener Erfahrung bei seinem dreijährigen Sohn, der gern dem Papa beim Vorlesen zuhört.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.