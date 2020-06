Poysdorf: Essen auf Rädern kommt mit dem Rad .

Das Hilfswerk Poysdorf testet neue Wege für die Auslieferung bei Essen auf Rädern. Was im Westen Österreichs teilweise alltagserprobt ist, lotet der "Nachwuchs" an freiwilligen Fahrern des Hilfswerk Poysdorf gerade aus. Während die Portionen in der Großgemeinde , unter anderem in Wetzelsdorf und Ketzelsdorf, noch mit dem Auto erledigt werden, wurden erste Ausfahrten innerhalb Poysdorf mit dem Lastenrad bzw. mit dem E-Bike samt Radanhänger getestet.