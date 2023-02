Poysdorf: Faschingsausklang im FF-Haus

Bereits am Vormittag hatten die „Faschingsnarren“ die Möglichkeit in den verschiedensten Geschäften und Banken sowie im Rathaus aufzutanken. Um 11 Uhr empfingen die Kinder der Volksschule Poysdorf Bürgermeister Josef Fürst um ihn gemeinsam mit seiner Poysdorfer Fürstengarde in einem Festzug zum Feuerwehrhaus zu entführen.

Dort hauten die Kinder einmal mit einem Tanz dann kräftig auf die Pauke und ernteten begeisterten Applaus. Die Feuerwehr sorgte für das leibliche Wohl und am Nachmittag spielte die Tanzband Focus zum Faschingsausklang auf. Bei der Karaoke Show konnten die verschiedensten Faschingsnarren ihre gesanglichen Künste präsentieren.

Mit der Faschingsverbrennung wurde dann Fridolin Fasching wieder für ein Jahr verabschiedet und Bürgermeister Josef Fürst, Vizebürgermeister David Jilli und die Stadträte Gudrun Sperner-Habitzl und Hans Peter Vodicka bekamen wieder ihre Regierungsgeschäfte zurück.

