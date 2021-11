Festakt für die Freundschaft

Vor 35 Jahren hat Bürgermeister Robert Schloss aus der Weinstadt Poysdorf mit seinem Amtskollegen Reinhold Kühn aus der Weinstadt Dettelbach am Main die Städtepartnerschaft begründet. Mitte Oktober wurde im Rathaus Dettelbach mit der Eintragung von Bürgermeister Thomas Grießl in das Goldene Buch der Stadt die langjährige Freundschaft besiegelt.

Dettelbachs Bürgermeister Matthias Bielek dankte den acht Bürgermeistern, die sich um die Freundschaft bemühten. Ein Höhepunkt des Festaktes war die Filmpräsentation von Hermann Schliermann und das Kulturprogramm durch Frank Sodemann, dem Leiter der Musikschule Dettelbach.

Es wurden auch sehr viele Aufnahmen des Poysdorfer Hobbyfilmers Hermann Blaschke verwendet. Nach der Eintragung aller Poysdorfer Vertreter in das Goldene Buch hielt Landrätin Tamara Bischof eine Festrede über die hohe Wertigkeit von grenzüberschreitenden Städtepartnerschaften im heutigen Europa. Auch Partnerschaftsbeauftragter Jochen Glanznig sieht das freundschaftliche Miteinander und gegenseitige Kennenlernen als wichtigen Beitrag, um Europa zusammenwachsen zu lassen.

2022 Besuch der Wasserwacht und Feuerwehr

Ein großes Dankeschön gilt auch Mike Hartmann, dem Vorsitzenden der deutsch-österreichischen Gesellschaft. Er hatte beruflich sehr viel in Österreich zu tun und pflegte eine enge Freundschaft mit Poysdorfs Bürgermeister Karl Schlemmer. Ihm sind unter anderem Aktivitäten rund um die Auftritte der Faschingsgilde Dettelbach in Poysdorf zu verdanken. Jochen Glanznig plant für 2022 weitere Austauschbesuche mit Wasserwacht und Feuerwehr. „Auch der erste Besuch von Dettelbachs neuem Bürgermeister Matthias Bielek in Poysdorf steht am Plan“, so Bürgermeister Thomas Grießl.