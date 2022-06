Poysdorf Festl-Erlös ging an die Feuerwehr

The Gstettn brachte Unterstützung für Feuerwehr, Rotes Kreuz und Kolping Werkstätte sowie ukrainische Familien. Im Bild: Harald Schreiber, Thomas Grießl, Christian Schweinzer, Robert Gloss, Christoph Edlinger, Johannes Rieder. Foto: Werner Kraus

M it fünfmal Jugendclubbing „The Gstettn“ hat der Verein unter Führung von Christian Schweinzer und Robert Gloss tolle 8.000 Euro an Spenden für Feuerwehr, Rotes Kreuz und Kolping Werkstätte in Poysdorf zusammengebracht.