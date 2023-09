Flechten verbindet Bäcker und Friseure

Bäckerei Bauer und Hair Design Christine laden daher auch am 30. September ab 15 Uhr zum Tag der offenen Tür ein, der unter dem Motto „Flechten im Haar & Teig“ steht. Die beiden Betriebe sind gleich gegenüberliegend im Eco Plus Gewerbepark Poysdorf.

Um 15 Uhr startet die Bäckerei Bauer mit einer Brot- und Gebäcksverkostung sowie dem Schaubacken, um 15.30 Uhr und 17.30 Uhr sind die Besucher zur Frisurenpräsentation eingeladen. Um 16 Uhr lädt die Bäckerei Bauer zur Besichtigung der Backstube ein. Christine Bernscherer und Stefan Bauer laden zum Erlebnis-Bäckerhandwerk und Friseursalon aus nächster Nähe ein. Sie und ihre Mitarbeiter freuen sich auf viele Besucher beim Tag der offenen Tür.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Die Bäckerei bietet den Gästen eine Vielzahl an süßen Leckereien wie Krapfen, Striezel & Plundergebäck zu vergünstigten Preisen an. Aber auch Fans von salzigen Speisen kommen beim Tag der offenen Tür auf ihre Kosten. So gibt es Spezialitäten wie Speckstangerl oder Spinat-Feta-Stangerl zu verkosten.

Christine Bernscherer lädt zu einem Workshop, wo man lernen kann, wie man Zöpfe in den Haaren flechtet. Auch an die kleinen Gäste ist mit einer Hüpfburg gedacht worden. Das Event endet um circa 18 Uhr.