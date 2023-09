Flohmarkt beim Winzerfest: Kinder bereiteten anderen Kindern Freude

Der Sparefroh-Kinderflohmarkt am Winzerfest am gestrigen Freitag war wie alle Jahre ein Hit. Die Sparkasse stellte Tische auf, um den Kindern am Dreifaltigkeitsplatz und in der Körnergasse den Verkauf ihrer Kuscheltiere, Puzzles oder Traktoren in Kleinversion zu ermöglichen.

„Jeder hat Spielsachen, aus denen er herausgewachsen ist, zu Hause“, betonte Nadine Steffl von der Sparkasse Poysdorf, welche den Flohmarkt gemeinsam mit ihren Kollegen organisierte. Oft wurde dann das eingenommene Geld gleich wieder in neues für die Altersgruppe entsprechendes Spielzeug investiert.