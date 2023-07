Franz Schödl, prägender Lagerhaus-Chef, ist verstorben

Franz Schödls Laufbahn begann als Kassier im Lagerhaus in Ernstbrunn, danach folgte ein Filialleiter-Job in Ladendorf, ab 1967 war er im Raiffeisen-Lagerhaus Poysdorf tätig. Dieses hat er in den 30 Jahren als Geschäftsführer und Direktor erfolgreich geführt: Er erkannte den anbahnenden Strukturwandel in der Landwirtschaft, führte mit Großkrut und Bernhardsthal erste Fusionen durch und forcierte den Konsumgüter- und Dienstleistungsbereich im Raiffeisen-Lagerhaus Poysdorf.

1991 wurde ihm vom Francisco-Josephinium und der Höheren Weinbauschule Klosterneuburg der Ingenieurtitel verleihen. Auszeichnungen der Kammer, des Landes und die Raiffeisenmünze in Gold zeugen von der großen Anerkennung, die Franz Schödl durch seine Arbeit im Lagerhaus erhalten hat.

Obwohl er in seiner Pension nach Ernstbrunn in den Heimatort seiner Gattin Anna zog, blieb weiterhin Poysdorf sein Lebensmittelpunkt. So war er Mitglied bei den Poysdorfer Senioren, bei den europäischen Weinrittern und bei den vielen Festen in Poysdorf war er als gern gesehener Gast mit dabei. Er verstarb am 1. Juli im 88. Lebensjahr.