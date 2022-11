Frischer Wind beim Wein

Neue Wege geht der Weinbauverein unter Obmann Maximilian Riegelhofer in Sachen Jungweinverkostung.

„Wir Winzer möchten gerne ein ganzes Wochenende ins Zeichen der Jungweine stellen, wo einfach für jeden etwas dabei ist“, so Riegelhofer. Am Samstag, 19. November, um 18.30 Uhr wird im Restaurant des Hotels Neustifter ein Jungweinmenü serviert.

Zu einem fünfgängigen Menü bieten Poysdorfer Winzer aus den Weingütern Hugl-Wimmer, Amon, Ebinger, Lorenz Strobl, Markus Schreiber und Neustifter eine Weinbegleitung mit Weinen des Jahrganges 2022.

Am Sonntag, 20. November, findet im Rahmen der Sonntagsmesse um 9.45 Uhr in der Stadtpfarrkirche die Poysdorfer Weinsegnung statt. Am Nachmittag, von 15 bis 18 Uhr, sind alle recht herzlich zum Jungweinschnuppern in den Riegelhoferkeller in der Poysdorfer Kellergstetten eingeladen. Hier haben Weininteressierte die Möglichkeit, kostenlos die Jungweine aus zwölf Weingütern zu verkosten.

Das Wochenende ist aber auch so sehr vielseitig. Bereits am Freitag gibt es ein Jazzkonzert im Kulturhaus und am Samstag ist auch das „Winzerwonderland“ ein Alternative mit Weingenuss. Die Winzer hoffen, so auch für die Beherbergsbetriebe einen Jungwein-Impuls zu setzen.

