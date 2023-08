„Geschenkboutique“: Vom regionalen Obst bis zur heimischen Schultüte

Der Saftladen in der Körnergasse ist schon seit Langem in Sachen regionales Obst ein Begriff. Martina Schreiber bietet hier ein vielfältiges Angebot von der Weinviertler Marille über Pfirsiche, Zwetschgen und Äpfel an. Veredeltes Obst in Form von Säften, Marmeladen, Kompott, Chutney oder auch als Frizzante ist hier ebenso zu finden. Derzeit sind die Marillen der große Hit.

Der Saftladen wird sehr stark von Touristen genützt, um ein genussvolles Mitbringsel abseits des Weines aus Poysdorf mitzubringen. Viele landwirtschaftliche Produkte von hausgemachten Gurken über kandierte Nüsse bis hin zu Wurstprodukten, Eiern und Bier ist alles vertreten.

Der Saftladen ist aber auch Anlaufstelle für viele Kunsthandwerker, die ihre Produkte in einer vielfältigen regionalen Geschenkboutique anbieten. Da gibt es Seifen, wohlriechende Öle, handbemalte Keramikgeschirre und kreative Strickwaren. Über 50 Anbieter sorgen damit für eine interessante und große Vielfalt in diesem Regionalladen - aktuell stehen Schultüten und Honig-Nebenprodukte in den Regalen. Kriterium für die Aufnahme ist die Entfernung von maximal 30 Kilometer zwischen Produzenten und Saftladen.