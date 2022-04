Poysdorf GG Group nutzt die Energiewende

Kabel und Leitungen sind sowohl für die Energie- als auch für die Datenübertragung notwendig. Foto: GG Group

G ebauer und Griller profitiert von zunehmender Elektromobilität. Im kommenden Jahrzehnt wird die fortschreitende Elektromobilität die Kfz-Industrie von Grund auf verändern. Von dieser Entwicklung will auch der Kabelhersteller Gebauer & Griller profitieren, berichtet der Wirtschafts-Pressedienst. Das Autozulieferunternehmen in Familienbesitz ist mit rund 1.000 Beschäftigten an seinem Produktionsstandort Poysdorf einer der größten Arbeitgeber im Weinviertel.