Den ersten Teil des Programmes bestritt künstlerischer Leiter und Dirigent Matthias Fletzberger mit seinem Orchester. Das erste Stück, das "Dornröschen", hat Ravel für die Kinder einer befreundeten Familie komponiert. Weil es auch dem Verleger so gut gefallen hat, bat er den Komponisten noch vier weitere Märchenvertonungen zu komponieren. Vor und nach Ravel gab es für die VIP-Gäste an den Tischen Vorspeise und Hauptspeise, serviert vom Team des Heurigen zum Poysdorfers rund um Madeleine Rieder.

Im zweiten Teil, bei Gustav Mahlers "Das Lied von der Erde" waren die beiden Solisten Nadine Weissmann und Benjamin Bruns zu hören. "Es ist großartig solch tolle Sänger hier bei uns an einem gemütlichen Sommerabend in der Poysdorfer Kellergstetten zu hören", war das Resümee einer begeisterten Besucherin. Dieser symphonische Liederzyklus von Mahler wurde in einer Zeit der persönlichen Schicksalsschläge komponiert und ist auch dementsprechend getragen, was von den beiden Solisten großartig interpretiert wurde.

Das Festival Klassik am Platz geht am Freitag, den 13. August um 19.30 Uhr mit Richard Strauss, der Bürger als Edelmann und Ariadne auf Naxos weiter. Mit Camilly Nylund Sopran und Anton Saris Tenor ist es Matthias Fletzberger wieder gelungen zwei großartige Sänger für das Poysdorfer Festival zu gewinnen. "Wir wollen dies mit Unterstützung der Stadtgemeinde Poysdorf und des Landes NÖ langsam aufbauen, den Zuhörern hier in diesem einzigartigen Ambiente etwas besonders bieten und nicht einfach nur Klassik Hits spielen", ist Matthias Fletzberger von seinem Konzept überzeugt, das er gemeinsam mit Gattin Gesine entwickelt und aufgebaut hat.

Karten für den 13. August gibt es Online über die Homepage www.klassikamplatz.at oder an der Abendkassa.