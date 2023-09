Gudrun Pretzmann ist neue Chefin im Urbanusheim

Die gebürtige Oberösterreicherin ist vor einem Jahr ins Weinviertel gezogen und freut sich, diese Aufgabe im Team des Poysdorfer Urbanusheimes übernehmen zu dürfen. „Pflegedienstleiterin Tanja Glander hat in den letzten Monaten in ausgezeichneter Weise die Heimleitung mitübernommen und gut geführt“, findet Bürgermeister Josef Fürst bei der Begrüßung von Gudrun Pretzmann. Gemeinsam mit den drei Wohnbereichsleitern Hilde Ramova, Radka Sural und Alexander Augustin bilden sie ein engagiertes Führungsteam im Urbanusheim.

Gudrun Pretzmann studierte Medizin und wechselte aufgrund einer Karenz im dritten Studienabschnitt zum Studium des Gesundheitsmanagements am IMC in Krems. In Folge hat sie an verschiedensten Aufgaben im Gesundheitsbereich und auch selbst durch die Pflege der Eltern persönliche Pflegeerfahrung gesammelt. Zuletzt leitete sie sehr erfolgreich das betriebliche Gesundheitsmanagement bei den Wiener Linien. Eine Aufgabe, die stark mit Personalentwicklung und der Führungsarbeit in Teams zusammenhängt.

„An meinem Weg nach Poysdorf ist sehr stark mein Sohn beteiligt. Er hat mich bestärkt, diese neue Aufgabe anzunehmen. Bewirb dich, das passt total zu dir, hat er gemeint“, erzählt die neue Heimleiterin: „Arbeiten macht mir Spaß, neue Herausforderungen und besonders eine sinnstiftende Aufgabe sind meins.“ Sie hat ihre Bewerbung am letztmöglichen Tag abgegeben. Nach den ersten Kontakten mit ihren Kolleginnen im Haus der Barmherzigkeit wusste sie: hier wird auf Augenhöhe gearbeitet. Das möchte sie auch in ihrem Team im Urbanusheim Poysdorf weiter umsetzen.

„Ich bin für meine Mitarbeiter da, wenn sie mich brauchen. Mich interessiert, was meine Leute machen, wir helfen uns alle und so werden wir viel schaffen. Wir müssen als Team den Standort weiterentwickeln und so für die Bewohner und Mitarbeiter auch weiterhin ein Haus zum Wohlfühlen sein“, kündigt Pretzmann an. Besonders die heimeligen Wohnbereichseinheiten, in denen je 15 Bewohner miteinander zusammenleben, haben Gudrun Pretzmann besonders gut gefallen.

Bürgermeister Josef Fürst betont, dass für die Gemeinde und die Bevölkerung das Urbanusheim sehr wichtig ist. „Die liebevolle Betreuung im Haus ist getragen von viel Herzblut der Mitarbeiter und auch der ehrenamtlichen Helfer, die den Alltag schöner gestalten. Unsere Bewohner entwickeln so viel Energie und Lebensfreude, knüpfen miteinander Kontakte, für mich ein Zeichen, dass sie sich wohlfühlen“, sagt Pflegedienstleiterin Tanja Glander.