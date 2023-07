Poysdorf: Nachtragsvoranschlag beschlossen

Finanzstadträtin Gudrun Sperner-Habitzl präsentierte den Nachtrag mit einer Erhöhung der Erträge des Ergebnishaushaltes von 15,061 Mio Euro auf 15.997 Mio Euro und einer Veränderung bei der Gesamtsumme der Aufwendungen von 17,516 Mio Euro auf 18.327 Mio Euro. Im Ergebnishaushalt weist das Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen ein Minus in der Höhe von € 1,715 Mio auf. Die mit Zahlungsmittelreserven hinterlegten Rücklagen betragen € 2,706 Mio. Das jährliche Haushaltspotenzial beträgt minus 1,185 Mio. Aktuell sind Kredite in Summe von € 3,077 Mio, davon 1,9 Mio Euro für den Umbau der Volksschule geplant. Der Schuldenstand nach Darlehensaufnahme beläuft sich voraussichtlich auf € 7,255.

Bürgermeister Josef Fürst dankte Sandra Zeiler und ihrem Team für die Aufbereitung und der Finanzstadträtin Gudrun Sperner-Habitzl für die Präsentation des Nachtragsvoranschlages. Veränderungen gab es gegenüber dem Voranschlag beim Volksschulumbau, wo die Gesamtsumme von rund 4,8 Mio. Euro gleich bleibt, jedoch heuer bereits statt 800.000 über 2 Mio Euro verbaut werden. Im Rathaus sind noch eine WC Anlage und der Umbau der Finanzverwaltung mit Ausgaben von 50.000 Euro geplant. Ebenfalls 50.000 Euro werden für den barrierefreien Zugang im Arzthaus Schubertstraße budgetiert. Hier besteht die Chance, eine Kinderärztin für Poysdorf zu gewinnen, betonte Bürgermeister Josef Fürst, der die konkreten Verhandlungen bereits führt. Das Projekt Errichtung Bauhof wurde auf 337.000 Euro erhöht, da noch keine Entscheidung über den Standort und die Grundstücksgröße getroffen wurde. Derzeit wird ein Bauhof im derzeitigen Wertstoffsammelzentrum in der Feldsbergerstraße favorisiert, berichtete der Bürgermeister. Zu einer Budgetreduktion kam es beim Projekt FF Haus Altruppersdorf, weil der beabsichtigte Liegenschaftskauf nicht zustande kam. Hier werden weitere Überlegungen und Alternativen für ein modernes Feuerwehrhaus in Altruppersdorf angestellt. 70.000 Euro waren für einen Rohrdurchlass im Bereich Güterweg Lehsatzweg, unabhängig von der Wegesanierung, budgetiert. Neu aufgenommen wurde das Projekt Radweg Poysdorf – Dobermannsdorf mit einem Betrag in der Höhe von 45.000 Euro für Grundstücksankäufe. Verschoben wurde die Sanierung des Kindergartens Wetzelsdorf. Das Projekt Kindergarten Kleinhadersdorf mit dem Zubau einer Gruppe sowie der geplante Ankauf des Poysbrunner Kindergartens bleibt unverändert. Auch für einen zweiten Poysdorfer Kindergarten wurden bereits 10.000 Euro als erste Planungskosten budgetiert. Bürgermeister Josef Fürst betonte, dass nach der Sanierung und dem Zubau der Volksschule die Kindergärten im Mittelpunkt stehen, um beste Voraussetzungen für die pädagogische Arbeit bei den Kleinsten zu schaffen.