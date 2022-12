Hilfswerk fehlt es an Mitarbeitern

Werbung

Bei der Jahreshauptversammlung des Hilfswerkes Poysdorf wurde den heuer verstorbenen langjährigen Essensfahrern Helmut Bittner-Rath und Franz Zott gedacht.

Obmann Thomas Grießl gab einen Rückblick auf das auslaufende Arbeitsjahr, das in der Sozialstation von großem Mitarbeitermangel geprägt ist. „Wie auch in anderen sozialen Berufen wird dringend Personal gebraucht“, betonte Einsatzleiterin Annemarie Huber. Als Bindeglied zur Landesleitung wurde bei der Generalversammlung im Oktober Thomas Grießl wiedergewählt.

Das Hilfswerk Poysdorf war im Juni beim Niederösterreich-Fest in Mistelbach dabei und unterstützte eine Familie mit einem Zuschuss zu den Hortkosten. Auch 1.500 Euro Unterstützung für Einrichtungs- und Bewegungsmaterial gingen an den Hort. Ein großes Dankeschön sagte Grießl an Obmann Stellvertreterin Stadträtin Sabine Lenk und ihr Team für das Kinderprogramm beim Christkindlmarkt.

Vier-Tage-Woche als Anreiz

Annemarie Huber von der Dienstleistungseinrichtung berichtete, dass mit verschiedensten Arbeitszeitmodellen, wie der Vier-Tage-Woche, versucht werde, den Pflegeberuf attraktiver zu gestalten. Sie hob das große Engagement ihres Teams hervor, das eng zusammenarbeitet, um für die älteren und kranken Menschen in der Region das Optimale zu erreichen. „Die Qualität in der Pflege ist für uns ein wichtiger Auftrag“, betonte Huber.

Bürgermeister Josef Fürst betonte, dass die helfenden Hände im Logo des Hilfswerkes das Miteinander zum Wohle der Mitmenschen zeigen. Er dankte dem Team unter Obmann Thomas Grießl für das vielseitige soziale Engagement.

