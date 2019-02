„Der Stephanusorden ist ein Zeichen der Dankbarkeit für all das, was die Ausgezeichneten in den Pfarren unserer Erzdiözese für ihre Kirche geleistet haben“, betonte der Wiener Bischofsvikar Dariusz Schutzki bei der Ordensverleihung im Erzbischöflichen Palais.

Stadtpfarrer Eduard Schipfer war gemeinsam mit Christine Paseka aus der Pfarre Walterskirchen und mit Emmerich Haimer und Peter Pichler aus der Pfarre Poysdorf nach Wien gekommen. Alle drei wurden mit dem Stephanusorden in Bronze ausgezeichnet.

Christine Paseka ist zur Stelle, wo Hilfe gebraucht wird und schenkt so ihre vielfältigen Fähigkeiten ihren Mitmenschen, betonte Johanna Schreiber. Emmerich Haimer, der seit seiner Kindheit in der Pfarre Poysdorf aktiv ist, hat sich bei der Kolpingfamilie, ebenso wie im Pfarrgemeinderat, mit viel Engagement für ein aktives Leben in der Pfarre, aber auch handwerklich und bei Festen eingebracht, um so auch große Renovierungsvorhaben der Pfarre finanzieren zu können.

Peter Pichler ist ebenso bereits mehrere Perioden im Pfarrgemeinderat und engagiert sich besonders auch bei der Restaurierung der Okenfusorgel.

Hervorzuheben ist bei ihm auch das große soziale Engagement, das er gemeinsam mit Gattin Ingrid Pichler in Poysdorf leistet.