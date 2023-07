Hohes Niveau beim Workshop Jazz & Wine

Als Korrepetitor begleitete Norbert Heger die Gesangsklasse. Ein besonderes Dankeschön sagte er Finx, der als Gesangsdozent kurzfristig für Lori Williams eingesprungen war und sich prompt auf den Weg von Cannes nach Poysdorf gemacht hatte. Erstmals in der Dozentenriege mit dabei ist der Australier Adrian Mears. Der Posaunist lebt in Deutschland und war von der Atmosphäre rund um Jazz & Wine in Poysdorf begeistert.

Diese besondere Verbindung von Musik und Wein nützten nicht nur die 60 Teilnehmer, viele von ihnen kamen bereits mit einigen Angehörigen, die während des Tages Urlaub in Poysdorf machten. Gemeinsam genoss man dann die abendlichen Sessions in den Weingütern. So ist Jazz & Wine auch ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor im Poysdorfer Tourismus.

Am Freitag präsentierten sich dann im Reichensteinhof die Dozenten mit einem hochkarätigen Konzert. Der künstlerische Leiter Michael Keul dankte dabei auch allen, die im Hintergrund für das Gelingen der Jazzwoche arbeiten. Im Besonderen Tontechniker Kurt Bauer, der von Beginn an mit dabei war und bei allen Jazz & Wine-Veranstaltungen für den guten Ton sorgt.

Dank galt auch der NÖ Mittelschule in der Hindenburgstraße, die alljährlich Schulungsquartier für den Jazzworkshop ist. Am Donnerstag spielte im Vino Versum traditionell die Big Band der Workshop-Teilnehmer. Die Teilnehmer aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und Großbritannien präsentierten sich dann am Samstag im großen Teilnehmerkonzert. In Ensembles zusammengefasst zeigten die Musiker mit drei bis vier Beiträgen ihr Können. Den Beginn machte das Ensemble von Bernhard Wiesinger. Die Teilnehmer spielten auf sehr gutem Niveau. Der erste Zyklus wurde durch das genussvolle Abendessen unterbrochen. Um 20 Uhr ging es dann mit dem zweiten Teil des Teilnehmerkonzertes weiter.

Nach dem offiziellen Programm griffen immer wieder Musiker, wie auch bei den Sessions üblich, zu ihren Instrumenten und wurden mit begeistertem Applaus für ihr Spiel belohnt. Nach der Sommerpause geht es am Freitag, den 15. September um 20 Uhr im Kulturhaus Poysdorf mit dem Bertl Mayer Quartett weiter.