Im Eisenhuthaus dürfen schon die Lehrlinge von Beginn an kreativ sein

Auch Nadja Ipsmiller, ein Lehrling am Beginn des dritten Lehrjahres, ist von ihrem Arbeitsplatz begeistert. „Hier wirst du nicht als Lehrling behandelt. Wir durften von Beginn an alles machen. Als ich am 16. August meine Lehre begann, durfte ich bereits im ersten Lehrjahr Torten eindecken. Nur so lernt man was“, ist Ipsmiller überzeugt.

Betriebsleiterin Madeleine Rieder findet es großartig, wie Konditormeisterin Ingrid Aigner mit den Lehrlingen arbeitet. Die Lehrlinge dürfen auch eigenständig die Dekorationen für die Auslage machen. Sie gestalten je nach Saison und eigenen Ideen Torten und lernen so bereits auf Torten zu schreiben. „Ich gehe dann meistens nach Hause und staune am nächsten Tag über die tollen Torten meiner Lehrlinge. Sie überraschen mich jedes Mal“, erzählt Ingrid Aigner.

Seit 1. August ist Tamara Rapp als Lehrling im Eisenhuthaus. Auch sie hat bereits nach kurzer Zeit ihre erste Torte mit einem Blüten- und Blätterkranz für die Auslage verziert. Mit im Team ist noch Marion Flicker. Sie ist schon erfolgreiche Konditorin und hat vor zwei Jahren ihre Lehrabschlussprüfung abgelegt. Die Kreationen in der Auslage werden gerne angesehen. Derzeit ist der Herbst und natürlich das Winzerfest Motto der Torten. Als vor einiger Zeit eine Torte mit einem Schneemann in der Auslage war, kam eine Mutter und meinte, dass ihre Tochter sich so eine Geburtstagstorte wünscht. Der Lehrling war mächtig stolz, dass ihre Dekoration so gut ankam.

„Die Lehrlinge sind auch nach ihrer Lehrabschlussprüfung herzlich willkommen, denn uns ist es wichtig, dass wir uns gute Mitarbeiter aufbauen“, sagen Ingrid Aigner und Madeleine Rieder: „Wir geben ihnen aber schon mit, dass es auch sinnvoll ist, in andere Betriebe hineinzuschnuppern und die Welt zu sehen, wie wir es auch gemacht haben.“