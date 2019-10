Infos zu Blackout-Gefahr am Zivilschutztag .

Am 5. Oktober wurde in Poysdorf der Zivilschutztag genützt um die Bevölkerung über das Schwerpunktthema Blackout zu informieren. Ein länger anhaltender Stromausfall würde in unserer technisierten Welt große Probleme bereiten, betonten die Zivilschutzbeauftragten Andreas Grohmann und Karl Leisser.