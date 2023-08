Ingrid Kraus feierte 60er: Werte fürs Leben sind ihr ein Anliegen

Über 50 Gäste machten sich auf die 33 Kilometer lange Tour. Zwölf Nichtradfahrer waren gemeinsam mit Franz Benedek und Kellergassenführerin Johanna Schreiber am Oldtimertraktor mit dabei. Beim Marienmarterl in der Kellergasse Alte Geringen wurde ein Wortgottesdienst ganz im Zeichen der biblischen Kundschafter, die auch im Poysdorfer Stadtwappen vertreten sind, gefeiert.

Zur Erinnerung an dieses Kundschafterdasein hatte das Geburtstagskind für die Gäste eigens Leinentaschen mit dem Kundschaftersymbol vorbereitet. Nach dem Radausflug wurde in einer wunderschönen lauen Sommernacht eine Gartenparty gefeiert. Das Kolpinghaus Poysdorf sorgte für das vorzügliche Buffet.

Bürgermeister Josef Fürst würdigte die Religionslehrerin in der Volksschule Poysdorf Ingrid Kraus für die“ so wertvolle Vermittlung von Werten bei der Jugend“. „Deine Schüler lieben dich und du kannst ihnen so viel mit auf ihren Lebensweg geben“, betonte Fürst. Auch Religionsfachinspektorin Christine Edlinger beschrieb Ingrid Kraus als eine begeisterte und immer kreative Religionslehrerin, die auch immer bereit war, ihr großes Wissen an jüngere Kolleginnen weiterzugeben. Edlinger dankte dem Geburtstagskind auch für ihre Mitarbeit im Fachausschuss Verkündigung auf Vikariatsebene.

Landtagspräsident Karl Wilfing hob hervor, dass die Burgenländerin aus Oberschützen, welche über Rom durch die Liebe nach Poysdorf kam, sich sehr gut integrierte und in Gemeinde und Pfarre Enormes geleistet habe. Gemeinsam mit ihrem Gatten Werner Kraus bildet sie ein kongeniales kreatives Team, das sehr viel bewegt und umsetzt. Karl Wilfing bezeichnete sie auch als den ruhenden Pol, dem die Familie und die Weiterentwicklung der Kinder immer sehr wichtig war.