„Beim „Abend der schrägen Vereine“ haben unsere Musiker ihr große komödiantisches Talent unter Beweis gestellt“, freute sich der Obmann. Ein musikalisches Highlight war im Vorjahr die Nacht der Filmmusik in Poysbrunn, wozu mittlerweile auch Gäste aus andren Bundesländern angereist waren. „Ein Dankeschön allen Mitgliedern die sich um die vielen Kleinigkeiten rundherum kümmern“, hob Hrabal hervor. Etwas ganz Besonderes war für ihn beim Neujahrskonzert das gemeinsam Stück von Jugendkapelle und Musikverein.

Das Jahr 2020 bezeichnete der Obmann als das Jahr der Geburtstage und Hochzeiten im Musikverein.

Markus Kletzl von der Bezirksarbeitsgemeinschaft Mistelbach verlieh an Albert Sukop für seine vierzigjährige Mitgliedschaft die goldene Medaille.

Kapellmeister Richard Jauk informierte über das Open Air Konzert am 6. Juni in der Kellergstetten, bei dem der Musikverein heiteres, ernstes und kurioses bringen wird. „Wir möchten gerne auch die vielfältigen Möglichkeiten dieses wunderbaren Platzes in der Kellergstetten nützen“, hob Jauk hervor. Er dankte den Musikern auch dafür, dass sie immer bereit sind neue Herausforderungen anzugehen: „Ein Dankeschön auch den Schlagzeugern, die immer große logistische Herausforderungen auf sich nehmen, um alle Percussions Instrumente zu den Konzerten zu bringen.“