Zur Wiederbelebung der Via Romea Strata, einer vom Glaube und Kultur geprägten Pilgerstraße, läuft derzeit eine Promotion-Tour in ganz Österreich: Ziel der 2018 in Aquilea gegründeten länderübergreifenden Vereinigung ist es, die Romea Strata zur europäischen Kulturroute des Europarates zu erheben.

„Mit der internationalen Promotiontour soll dieser Pilgerweg einer breiten Öffentlichkeit näher gebracht werden“, betont Vizepräsidentin Christa Englinger von der Via Sacra. An der Grenze fand am Freitag vor Pfingsten die Staffelübergabe von Tschechien nach Österreich statt. Der Obmann des Jakobsweges Weinviertel, Gerhard Schütt, konnte einen polnischen und einen tschechischen Pilgerstab sowie das Pilgerbuch von Roman Klecker, vom südmährischen Jakobsweg, übernehmen. Pfarrer George van Horick segnete in der Kirche von Kleinschweinbarth die Pilgerstäbe.

Das Besondere an der Romea Strata ist, dass die bestehenden Pilgerwege in einem Netzwerk verbunden werden. „Das stärkt die Gemeinschaft innerhalb der Pilgerbewegung“, betont Sonja Eder, die von der touristischen Seite her den Jakobsweg Weinviertel begleitet.

Pfarrer Wolfgang Polder empfing die Pilger in Falkenstein, in der ersten Jakobskirche am Jakobsweg Weinviertel. In Poysdorf wurden die Pilger von Prälat Matthias Roch und Stadtpfarrer Bernd Kolo empfangen.

Weitere Informationen sind unter www.romeastrata.org nachzulesen.