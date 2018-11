Jazz, einmal anders, könnte man bei dem Konzert von Rudi Berger und seiner Band am Samstag im Kulturhaus sagen. Seine einfühlsame, aber kraftvolle Geigenmusik brachte eine ganz besondere Jazz Stimmung in den Raum.

Der Wiener Jazz-Geiger und Komponist lebte 14 Jahre in New York und seit 2003 in Brasilien. Aufgrund dieses durch verschiedenste kulturelle Einflüsse gekennzeichneten Werdegangs hat sich Rudi Berger seinen eigenen Platz und Stil in der Welt der Jazzvioline geschaffen und gilt heute als eine der originellsten und richtungsweisendsten Stimmen seines Genres.

Am Freitag, den 7. Dezember um 20 Uhr ladet die Jazzwerkstatt mit den Jazz und Wine all Stars zur Friday Night Session ein.