Je:damaun: Beste Stimmung bei der Premierenfeier

Den Künstlern fiel nach der Premiere des Je:damaun ein Stein vom Herzen. Alles hat gut geklappt, mit minutenlangem Applaus zum Abschluss zeigten die Gäste, dass es ihnen gefallen hat und sie tief beeindruckt waren. „Das Schöne war, dass wir so ein starkes Team waren, wo jeder den anderen unterstützte, es keinerlei Starallüren gab und in der sehr harten Arbeit der letzten Wochen Gemeinschaft gelebt wurde“, erzählt Gottheit Sandra Schön-Schuckert.

Die Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft waren tief beeindruckt Foto: Werner Kraus

Bei der Begrüßung betonte der glückliche Autor und Gesamtleiter Roman Beisser, dass er mit dem besten Team vor und hinter der Bühne arbeiten durfte. Bühnenbildner Christoph Fath hat aus 723 Weinkisten ein wunderbares Bühnenbild geschaffen. Regisseurin Elisabeth Heller hat die Schauspieler hervorragend geformt und auch der kleinsten Rolle eine große Bedeutung gegeben. Hubert Kocis hervorragende Kompositionen wurden mit seinem kleinen Ensemble dargebracht und natürlich Je:damaun Martin Berger, der Schauspieler aus Obersdorf, war einfach grandios. Landtagsabgeordneter Kurt Hackl erinnerte sich an die gemeinsame Jugendzeit mit Berger in der gemeinsamen Band. „Er hat mich im Herzen bewegt und bestärkt, an das Gute zu glauben“, sagt Hackl.

Die Künstler waren bei der Premierenfeier bei ihrem Musikerkollegen Bernhard Wiesinger im Kulturhaus zu Gast. Foto: Werner Kraus

„2.000 Menschen werden den Weinviertler Je:damaun hier im Reichensteinhof erleben“, freute sich Roman Beisser über die große Nachfrage bei den Tickets. Er dankte der Stadtgemeinde Poysdorf unter Bürgermeister Josef Fürst für die Unterstützung. Gemeinsam mit Vizebürgermeister David Jilli übernahm er die Rolle des Kochs. Diese Aufgabe hatten vor zehn Jahren Landtagspräsident Karl Wilfing und Landtagsabgeordneter Manfred Schulz, ebenfalls im Doppelpack, inne. Ein großes Danke der Organisatoren galt auch den Sponsoren: Die Windkraft Simonsfeld war durch Markus Winter vertreten. Er schwärmte: „Es war großartig, was hier an professioneller Darstellung, an Bühnenbild aber auch an Stimmung und Atmosphäre geboten wurde. Poysdorf ist für mich die Kulturhauptstadt im Weinviertel“, hob Winter hervor.

Unter den Sponsoren auch die Sparkasse Poysdorf AG mit den Vorstandsdirektoren Manfred Wunsch und Markus Fischer. Ein großer Förderer war auch die Kulturabteilung des Landes Niederösterreich, ohne ihre Unterstützung wäre eine derartig hochkarätige Inszenierung nicht möglich gewesen, hob Roman Beisser in seinen Dankesworten hervor.

Landtagspräsident Karl Wilfing blickte zurück auf 2007, 2008, 2013 und jetzt 2023, in denen der Weinviertler Je:damaun gespielt wurde. In dieser Zeit hat er auch im Ensemble als Koch mitwirken dürfen. Diese Rolle hat er heuer abgegeben und streute den beiden neuen Köchen dann bei der Premiere Rosen für ihren tollen Auftritt. „So sieht ein Weinviertler Dom aus, wunderschön flexibel und in vielen Farben strahlend“, kommentierte Wilfing das Bühnenbild aus Weinkisten.

Zwei ziemlich dicke Freunde, die seit ihrer Schulzeit schon viel miteinander geschafft und erlebt haben: Josef Fürst und Roman Beisser. Foto: Werner Kraus

Auch Landtagsabgeordnetem Manfred Schulz kamen seine Auftritte als Koch wieder in Erinnerung. „Es ist einzigartig, was hier an schauspielerischer Leistung aus dem Weinviertel vollbracht wurde.“

Im Kulturhaus wurde dann bis in die Morgenstunden gefeiert. Helly Winkler vom Radykölla sorgte nicht nur für das Buffet im Saal, sondern zauberte zur Premierenfeier auch ein großartiges Buffet zur Stärkung. Mit dabei auch viele Künstlerkollegen. Bernhard Wiesinger, Michael Jedlicka, Jimmy Schlager und viele andere mehr waren gekommen, um den Weinviertler Je:damaun erleben zu dürfen. Für kommenden Sonntag hat sich noch Andy Lee Lang als Gast angesagt.