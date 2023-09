Je:damauns genussvolle Weine sorgen für Begeisterung

Roman Beisser und sein Team verkosteten die Je:damaun-Weine des Jahres 2023: Für Je:damauns Prickeln sorgen der Sekt aus dem Weingut Hugl-Wimmer und der Frizzante von Günther Axter, der auch als Schauspieler mit dabei ist. Heli Winkler, Radyweg Wirt, Winzer und Caterer beim Je:damaun, ist mit einem Weinviertel DAC aus seinen Weingärten mit dabei. Winzer Rainer Schuckert aus Wilhelmsdorf macht das genussvolle Quintett mit einem Zweigelt komplett. Seine Frau Sandra Schön-Schuckert ist als Gottheit ganz in Weiß beim Weinviertler Je:damaun mit dabei.

Landtagspräsident Karl Wilfing, der bei der letzten Produktion als Koch auch mit dabei war, ist von den Je.damaun-Weinen begeistert: „Da habt ihr Schauspieler voll ins Schwarze getroffen und die Winzer haben natürlich Topweine gekeltert.“ Er wünschte auch den Schauspielern für die letzten Probenwochen und die Aufführungen ab Anfang Oktober alles Gute.

Die Je:damaun-Weine sind nicht nur bei den Veranstaltungen zu verkosten, sondern können auch im Weinmarkt Poysdorf käuflich erworben werden. Ein nettes Geschenk mit enger Beziehung zum kulturellen Poysdorf.

Aufgrund des großen Interesses an den Vorstellungen des Je:damaun wurde nun am Mittwoch, 11. Oktober, eine weitere Zusatzveranstaltung geöffnet. „Die Jugend hat einen ganz hohen Stellenwert“, betonten Roman Beisser und Hubert Koci. Deshalb sind auch sie die Ersten, die am 4. Oktober den Weinviertler Je:damaun im Reichensteinhof zu Gesicht bekommen werden. Mit dabei auch die 4. Klassen der NÖ Mittelschule Poysdorf.