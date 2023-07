Johann Heindl feierte mit Freunden und Jägern

Die Jagdkollegen schenkten ihm einen Rehbock - als Geburtstagsgeschenk. Bezirksjägermeister-Stellvertreter Andreas Berger hob die hohe organisatorische Kompetenz hervor und betonte, dass Johann Heindl alles sehr gut plane und auch einen Blick über den Tellerrand mache. Besonders hob er seine Mitarbeit bei der Hubertuswallfahrt in Maria Bründl, beim Jagdhundeverein und in allen rechtlichen Angelegenheiten der Jagd hervor.

Bürgermeister Josef Fürst dankte dem Geburtstagskind für seine Arbeit in der Jagd, aber auch beim Verschönerungsverein. Bodenständigkeit und Ehrlichkeit zeichnen den langjährigen Wirtschaftsmanager aus, der bei der OMV als Lehrling begann und zuletzt auch den Konzern international in Aufsichtsräten vertrat. Landtagspräsident Karl Wilfing ging auf die besonders intensive Achse der 1980er und 90er-Jahre zwischen Bürgermeister Robert Gloss und dem damaligen SPÖ-Stadtrat Johann Heindl ein. „Wie in allen Funktionen stand auch in der Gemeinde bei dir die Sachpolitik und das Wohl Poysdorfs im Mittelpunkt“, hob Wilfing hervor. Auch in der Sparkasse Poysdorf AG hat er als Aufsichtsrat und späterer Aufsichtsratsvorsitzender das Team rund um Vorstandsdirektor Werner Kraus hervorragend und mit viel Engagement begleitet. „Egal ob im Gemeinderat, bei der Jagd, in der Sparkasse oder beim Kameradschaftsbund, Johann Heindl handelt in seinen Funktionen sachlich korrekt und wirtschaftlich orientiert. Er überlegt einfach, was möglich und sinnvoll ist und setzt dabei den Hausverstand ein“, betonte Wilfing in seiner Laudatio.