Karl Pech feierte mit Wegbegleitern seinen 70er

Installateurmeister Karl Pech aus Poysdorf feierte im Hotel Neustifter seinen 70. Geburtstag mit Familie und Freunden. Er war lange Jahre Bundesinnungsmeister-Stellvertreter und führt die Landesinnung der Installateure in Niederösterreich an. Untrennbar mit ihm verbunden ist „Oase Bad“, unter der Qualitätsmarke werden Betriebe aus Gewerbe, Großhandel und Industrie zusammengeführt. Pech hat als Präsident immer wieder Österreichs Leitbetriebe motiviert, hier aktiv mitzumachen.

Bundesinnungsmeister Manfred Denk und Landesinnungsmeister-Stellvertreter Gerald Kobsa würdigten seine ruhige, diplomatische und strategische Art, mit der er als Grandseigneur der Landesinnung an aktuelle und wichtige Themen heranging. Seit über 30 Jahren ist er zudem Mitglied des Aufsichtsrates in der Sparkasse Poysdorf AG. Vorsitzender Johann Heindl war gemeinsam mit Vorstandsdirektor Markus Fischer gekommen, um für die fachlich kompetente Mitarbeit zu danken.

Seniorenobmann Johann Gemeinböck lud Pech ein, sich in Zukunft aktiv in die Seniorenarbeit einzubringen. Seitens der Wirtschaftskammer gratulierten Werner Handle und Klaus Kaweczka mit einer Dank- und Anerkennungsurkunde zum 70. Geburtstag. Handle hob hervor, dass Pech einen wichtigen Traditionsbetrieb seit der Übernahme 1973 weiter ausgebaut und mehr als 100 Lehrlingen eine Ausbildung ermöglicht hat.

Bürgermeister Josef Fürst ging auf die jahrzehntelange Arbeit als Gemeinderat und später als Stadtrat ein. Pech habe mit seiner ruhigen wertschätzenden Arbeit Projekte erfolgreich umgesetzt und hat sich als Obmann der Weinviertler Messe für die Wirtschaft Poysdorf eingebracht. Und er betonte, dass er als ehemaliger Häuslbauer Pech immer als kompetenten Ansprechpartner erlebt habe. Der Abschluss des offiziellen Gratulantenreigens machte Landtagspräsident Karl Wilfing, der ihn wegen seiner Gemeindearbeit schätzen lernte.

„Wir hatten das Glück, einen Pech in unserer Gemeinderiege zu haben“, sagte Wilfing lächelnd. „Er war der Garant dafür, dass wir das von der Natur geschenkte wertvolle Trinkwasser gut aufbereitet nützen können.“ Karl Pech hat mit Willi Gmeinböck das Poysdorfer Wasserschutzgebiet ausgebaut und modernisiert.

Schon Vater Karl Pech war im Gemeinderat aktiv - und er hat in seiner Praxiszeit in der Schweiz den Bau von Zentralheizungsanlagen nach Hause gebracht, sein gleichnamiger Sohn und dessen Bruder Johann haben dies weiterentwickelt und den Wiener Markt für den Betrieb erobert. Sohn Andreas hat im Vorjahr das Unternehmen übernommen und setzt auf nachhaltige Trends mit Hackschnitzelheizungen oder Wärmepumpen. Landtagspräsident Wilfing hob hervor, dass es eine Führungspersönlichkeit auszeichne, wenn er die Nachfolge gut regeln könne. Pech sei im Betrieb und in der Kammer auf einem sehr guten Weg.

Das Geburtstagskind dankte allen, die ihn auf seinem bisherigen Lebensweg begleitet haben. Seiner Gattin Birgit übergab er einen großen Strauß roter Rosen, weil sie ihn bei all seinen Aufgaben im Betrieb, in der Politik und in der Interessensvertretung unterstützt habe. Er selbst wurde von seinen Kinder mit einer Reise nach Mailand beschenkt.