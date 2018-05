Im wunderschönen Ambiente der Wein- und Trauben Welt luden Poysdorfs Kellergassenführer zur Weinviertla.Kölla.Mess ein. Johannes Rieder und Wolfgang Paar stellten für die Veranstaltung ein vielfältiges Programm zusammen.

„Wir möchten gerne zeigen, was das Weinviertel und seine Kellergassen so lebenswert macht. Vieles davon ist nicht nur zu sehen, sondern auch zu verkosten“, betonte Wolfgang Paar. Joachim Maly erklärte in seinen Grußworten außerdem: „Die Poysdorfer Kellerakademie hat sich auf ihre Fahnen geschrieben, die Kultur der Kellergassen zu fördern und zu intensivieren, die Weinkultur zu schätzen und weiter zu tragen.“

Mit dabei auch Gerold Esser vom Bundesdenkmalamt, der im europäischen Jahr des kulturellen Erbes, gemeinsam mit der Poysdorfer Kellerakademie, an der wissenschaftlichen Erarbeitung der Kellergassen arbeitet. Im Programm gab es auch Köllag´schichtn von Johanna Schreiber, eine Führung durch die Sonderausstellung Keller.Kultur.Erbe und auch eine Traktorrundfahrt und Kellergassenführung.

Ein Höhepunkt war die Modenschau der Kalmuck-Manufaktur und das alte Brauchtum des „Hiata Peitschns“ durch Kurt Fleischhart und Ossi Sollan. Ossi Sollan war übrigens nach seiner Pflichtschulzeit für eine Saison der letzte Weingartenhüter Poysbrunns und kann auch aus dieser Zeit vom Hiata Peitschn und der Arbeit der Hiata erzählen.

Martina Schreiber lud zur Rätsel Rallye ein, die Weinzeit deckte den kulinarischen Teil ab und die Bibliothek und Buchhandlung Zangl sorgte für Erlesenes aus dem Weinviertel. Günter Stockinger war auch mit der Kellerkatze bei der Kölla.Mess mit dabei, um nur einige der zahlreichen Attraktionen zu nennen.