Bei Sing and Swing sangen die Kinder Tierlieder und zeigten dazu Tierfiguren.

Kinderchor Sing and Swing lud zum Konzert .

Unter dem Motto „tierisch gut“ lud der Kinderchor Sing and Swing unter der Leitung von Simone Überall zu seinem Konzert in den Stadl von Wolfgang Rieder in die Brunngasse ein.

Obfrau Alexandra Strobl konnte zum Konzert auch Bürgermeister Thomas Grießl, Pastoralassistentin Helga Klinghofer von der Pfarre Poysdorf und die Stadträte Josef Fürst und Hans Peter Vodicka begrüßen. Auch Bürgermeisterin a. D. Gertrude Riegelhofer war als begeisterte Oma beim Konzert mit dabei.

Alexandra Strobl erzählte, dass die Kinder auch die großen Tierfiguren selbst gezeichnet haben, die bei den einzelnen Liedern gezeigt wurden.

„Wir wollten einfach einmal ein Konzert abseits der Kirchenmusik und der Adventzeit machen. Tierlieder gibt es viele und es machte uns einfach großen Spaß“, erzählte Chorleiterin Simone Überall. So wurde durch den Dschungel gezogen und auch so manche Vögel und das Federvieh besungen.

Der Chor bot ein Programm von bekannten Kinderliedern, über Lieder aus Musicals bis hin zu Volksliedern. Dazwischen gab es tierische Witze von Alexandra Strobl.

Begleitet wurde der Chor von Anja Strobl an der Gitarre und Sandra Schön-Schuckert am Klavier. Die Regler bediente Benjamin Koci.