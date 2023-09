Florian Makowsky: Aus dem Nichts heraus auf Marillen gesetzt

Florian Makowsky ist Absolvent der Landwirtschaftlichen Fachschule in Mistelbach - und seine Eltern sind keine Landwirte. Der 25-Jährige aus Kleinebersdorf (Bezirk Korneuburg) hat sich seinen Betrieb selbst aufgebaut - und er ist seit Juni Marillenhoheit. In dieser Funktion wurde er in der Kellergstetten in Poysdorf der Öffentlichkeit präsentiert. Seine Aufgabe ist es, die Marille aus dem Weinviertel weiter bekanntzumachen und bei diversen Anlässen für diese zu werben und Lust darauf zu machen.

Anfangs hat Makowsky die Landwirtschaft als Nebenerwerb begonnen, seit vier Jahren ist der Marillenanbau sein Haupterwerb. Inzwischen hat er sieben Plantagen im Gemeindegebiet von Poysdorf angelegt, auf seinen zehn Hektar gedeihen bis zu 20 verschiedene Sorten von Marillen. „Durch die vielen Sorten gibt es ein längeres Erntefenster“, erklärt die Marillenhoheit, „was bedeutet, dass die Erntesaison von Mitte Juni bis Mitte September dauern kann“.

Weinviertel hat das größte Marillenanbaugebiet

Makowsky ist, trotz seiner jungen Jahre, bereits anerkannter Fachmann, was Marillenanbau betrifft. Er ist längst Anlaufstelle zu allem, was die Marille betrifft, und was sich um sie so tut - vom Anbau über die Pflege bis zur Ernte. Das Weinviertel ist heute größtes Marillenanbaugebiet - mit mehr als 300 Hektar - und hat die Wachau längst überflügelt. „Die Marille ist inzwischen auch das ganze Jahr auf unseren Märkten präsent, denn es lassen sich viele Produkte daraus herstellen“, erklärt er.

Der Obstbauer ist unter der Marke Flos Marille starker Selbstvermarkter und ist als Standler präsent. Er verkauft „ab Feld“, aber auch an Marktfahrer und Lebensmittelgroßhändler, die die nähere Umgebung als Kundschaft haben. Die Produktpalette umfasst neben den erntefrischen Marillen Marillenfrizzante, Marillenschnaps, Marillenlikör, Fruchtnektar, Marillenpunsch und Marillenmarmeladen.