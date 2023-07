Köllamaun Wolfgang Paar feierte seinen 70er

Das Geburtstagskind lud die Weggefährten, die ihn in den letzten Jahren auf dem Weg durch die Kellergassen begleitet haben, zu einem gemütlichen Beisammensein beim Heurigen ein. „Wine & Crime, aber auch die neue Poysdorfer Schnitzeljagd, sind zwei Ideen welche sehr stark die Handschrift von Wolfgang Paar tragen“, betonte Vino Versum Geschäftsführerin Susanne Reidlinger. Obmann Joachim Maly von der Poysdorfer Kellerakademie und den Weinviertler Kellergassenführer hob hervor, dass auch in diesem Bereich Wolfgang Paar immer ein tatkräftiger Unterstützer ist. So war er Initiator und Organisator der Weinviertler Köllamess in der Poysdorfer Kellergstetten. Für sein großartiges Engagement rund um die Weinviertler Kellergassen wurde er 2018 mit dem Köllamaun ausgezeichnet.

Bürgermeister Josef Fürst hob vor allem auch die Arbeit von Wolfgang Paar und Johannes Rieder mit dem Nachlass von Oberlehrer und Heimatforscher Franz Thiel hervor: Knapp 1000 Arbeiten des Heimatforschers wurden so gesammelt und archiviert und für die Nachwelt in der Poysdorfer Topothek sowie auf der Homepage www.franzthiel.at veröffentlicht und erhalten. Mit viel Engagement hat Wolfgang Paar auch im Rahmen eines Erasmus-Projektes die Stadtgemeinde Poysdorf vertreten und so eine Teilfinanzierung des Seminarraum im Vino Versum erreicht.