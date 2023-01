Kolping Wohnhaus fast fertig: Zweiter Teil wird bezogen

Mit der Möblierung der Zimmer und der Gemeinschaftsräume konnte Anfang Jänner die Endphase der Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten im Kolping Wohnhaus für Behinderte in der Feldsberger-straße abgeschlossen werden. Mitte Februar wird der zweite Bauabschnitt abgenommen und kann danach bezogen werden.

Die Leiterin der Kolping Behinderteneinrichtungen Christina Schodl-Meier dankt Hausleiterin Sonja Willner und ihrem Team, aber auch allen Klienten, dass sie diese nicht einfache Bauzeit so gut gemeistert haben.

Im Jänner 2021 wurde ein Containerdorf auf einer Freifläche aufgestellt und dann der erste Bauteil saniert und in Holzriegelbauweise auch aufgestockt. Nach dessen Bezug konnte der zweite Abschnitt in Angriff genommen werden, der nun abgeschlossen wird. So können statt bisher 30 jetzt 39 Klienten aufgenommen werden. Der Bedarf ist groß, alle Plätze sind belegt und vor allem werden zum sofortigen Einstieg pflegerisch oder pädagogisch ausgebildete Mitarbeiter gesucht, um das Team zu verstärken.

Das Haus bietet auch 16 Klientenplätze in der Tagesbetreuung, um ältere Klienten, die nicht mehr in die Tagesheimstätte arbeiten gehen, hier zu begleiten.

In der Kolping Werkstätte im Kolpinghaus arbeiten 60 Personen. Das Haus ist komplett barrierefrei ausgestattet und bietet auch großzügig gestaltete Gemeinschaftsräume. Kolping Österreich Präsidentin Christine Leopold betonte, dass der Gründer Adolf Kolping sagte: „Die Umgebung stimmt den Menschen wie ein Instrument“. Diese Umgebung wurde hier geschaffen und wirkt sich sehr positiv auf Freude und Ausgeglichenheit der Klienten aus.

„Die 39 Bewohner und die 16 Klienten in der Tagesbetreuung erhalten durch das Team kompetente Unterstützung und Begleitung“, betonte NÖ Landtagspräsident Karl Wilfing. Kolping habe mit dem Team um Christina Schodl-Meier hohe Fachkompetenz in der Integration. Die Bewohner des Kolping Wohnhauses sind in Poysdorf gut integriert und gehören einfach dazu.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.